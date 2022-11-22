وفاة المؤلف الموسيقي روميو لحّود.. ونجوم لبنان يودعونه: لروحك السلام

رحل المخرج والمؤلف الموسيقي اللبناني روميو لحّود، عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عامًا، وذلك حسبما أعلن ابن شقيقه المُمثل عصام مرعب، الذي نشر صورة برفقته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلًا: «ارقد بسلام يا أبي الثاني وخالي وموجّهي.. ارقد بسلام أيها الأسطورة، ارقد بسلام روميو لحود.. أحبك».

ونعى عدد كبير من الفنانين روميو لحود، أبرزهم كارول سماحة، قائلة عبر حسابها على موقع التغريدات تويتر: «تركتنا ورحت على درب بعيدة أستاذ روميو.. مطرح ما لون الأزرق غاب.. أعمالك رح تبقى شمس جديدة تذكّرنا بمطرح ما كنا ولاد صغار نحلم بيوم اللي صرنا كبار».

تركتنا ورحت ع درب بعيدة استاذ روميو

مطرح ما لون الأزرق غاب.. أعمالك رح تبقى شمس جديدة تذكّرنا بمطرح ما كنا ولاد صغار نحلم بيوم اللي صرنا كبار



الله يرحمك #روميو_لحود pic.twitter.com/aDdbJnnzNt — Carole Samaha (@CAROLE_SAMAHA) November 22, 2022

أما المذيع اللبناني نيشان، نعى الراحل، قائلًا: «روميو لحود: مبدع من لبنان في ذمّة الله. باعٌ طويل في خدمة لبنان وإرثٌ فنّي لن ننساه. رحمه الله».

روميو لحود:

مبدع من لبنان

في ذمّة الله.

باعٌ طويل في خدمة لبنان وإرثٌ فنّي لن ننساه.

رحمه الله. pic.twitter.com/zSKnRNLVZc — نيشان (@Neshan) November 22, 2022

أما المغني اللبنايني سعد رمضان، نشر صورة لـ روميو لحود، عبر حسابه على موقع تويتر، مُعلقًا عليها بقوله: «لبنان يخسر اليوم المبدع الأستاذ روميو لحود، إنا لله وإنا إليه راجعون، أحر التعازي لعائلته الكريمة».

لبنان يخسر اليوم المبدع الاستاذ روميو لحود



ان لله وانا اليه راجعون



احر التعازي لعائلته الكريمة #روميو_لحود #سعد_رمضان pic.twitter.com/pXFwmXbKNR — Saad Ramadan (@SaadRamadan) November 22, 2022

وأعربت الفنانة نانسي عجرم، عن حزنها الشديد لوفاة روميو لحود، قائلة إنّ: «رحيله خسارة كبيرة للبنان والفن اللبناني.. أصدق التعازي لعائلته ومحبيه ولروحه السلام».

رحيل روميو لحود خسارة كبيرة للبنان والفن اللبناني.

أصدق التعازي لعائلته ومحبيه ولروحه السلام — Nancy Ajram (@NancyAjram) November 22, 2022

فيما قال الفنان وائل كفوري: «وداعًا روميو، لحود شكرًا للإرث الفني الجميل، ستبقى أعمالك خالدة»، أما سيرين عبدالنور فقالت: «يموتوا المبدعين بالجسد ليعيشوا بالذاكرة طول العمر، روميو لحود لروحك السلام».