نانسي عجرم تهنئ الفنانة مايا دياب بعيد ميلادها: «عقبال المية»

احتفلت الفنانة مايا دياب، مساء أمس، بعيد ميلادها الـ42، غذ إنّها ولدت في عام 1980، وحرص عدد من الفنانين على تهنئتها بعيد ميلادها.

وكان من بين الفنانين الذين حرصوا على تهنئة الفنانة مايا دياب بعيد ميلادها، الفنانة نانسي عجرم، التي كتبت لها منشورًا عبر صفحتها الخاصة على موقع «تويتر» قالت فيه: «مايا بدي قلك عقبال المية، وأتمنالك أيام حلوة متل قلبك».

آخر أعمال نانسي عجرم

يذكر أنّ الفنانة نانسي عجرم، طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان «علشانك»، والتي كتبها الشاعر شادي نور، ولحنها بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر إيلي بربر، وطُرحت على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وشهدت نسبة مشاهدة بلغت 14 مليون مشاهدة.

أما الفنانة مايا دياب، فطرحت مؤخرًا أغنية بعنوان «ديالي»، وهي من كلمات وألحان نسيم البيعي، وتوزيع هادي شرارة، وطرح على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ووصلت نسبة مشاهدتها إلى 6 ملايين مشاهدة.