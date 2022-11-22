«تعليم المنوفية» تقرر إخلاء مدرسة في تلا لخطورتها على الطلاب

أصدرت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة المنوفية، قرارًا بإخلاء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية بكفر القلشي التابعة لإدارة تلا التعليمية؛ بسبب وجود تشققات في حوائط المدرسة، الأمر الذي يتسبب في خطورة المدرسة على حياة الطلاب والمدرسين.

وتفقدت لجنة من مديرية التربية والتعليم برئاسة محمد صحصاح مدير عام التعليم العام، وبحضور أحمد الشناوي مدير عام إدارة تلا التعليمية وفريق متابعة المديرية كل من مدرسة الشهيد إسلام فايز الشريف للتعليم الأساسي بكفر القلشي، مدرسة الشهيد زيدان للتعليم الأساسي بكفر بتبس التابعين لإدارة تلا التعليمية.

نقل الطلاب إلى مدرسة قريبة من الطلاب

وأكد أحمد الشناوي مدير إدارة تلا التعليمية، أن طلاب مدرسة الشهيد إسلام فايز الشريف للتعليم الأساسي، تم نقلهم إلى مدرسة الشهيد زيدان للتعليم الأساسي في قرية كفر التبس التابعة لإدارة تلا التعليمية.

وأضاف «الشناوي» في تصريحات خاصة ل «الوطن»، أن القرار جاء لصالح الطلاب والمدرسين داخل المدرسة، إذ جرى نقلهم إلى مدرسة قريبة، الأمر الذي لم يتسبب في إرهاق للطلاب.

ومن جانبه، أكد عدد من أهالي قرية كفر القلشي التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، أن مدرسة الشهيد إسلام فايز للتعليم الأساسي، كانت بها العديد من التشققات بحوائطها الأمر الذي جعلها على وشك السقوط، وكان لابد من اتخاذ هذا القرار.