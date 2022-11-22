رئيس جامعة كفر الشيخ: الارتقاء بمستويات البحث العلمي أهم أولوياتنا

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن البحث العلمي يُعد أحد أهم الأركان الرئيسة للجامعة، ومن خلاله يرتفع مستوى الكفاءات، وتنشأ المشروعات الناهضة، لذا تحرص الجامعة على الارتقاء بمستوياته، وتنشيطه كمًا، وتعميق مفهومه نوعًا، وسلامة منهجيته التي تعتمد على الجودة والابتكار، واتساقًا مع رؤية الجامعة ورسالتها إلى تشجيع التميز البحثي ومكافأة المتميزين فيه.

جاء ذلك، خلال ترأس رئيس جامعة كفر الشيخ، اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث لشهر نوفمبر 2022م، اليوم الثلاثاء، بحضور وكلاء الكليات، وأعضاء المجلس، ومدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث الدكتور وفاء عبد السلام.

مناقشة الموضوعات المتعلقة بالدراسات العليا

واستعرض المجلس التقارير الخاصة التي تمت خلال الشهر، فضلًا عن مناقشة عدد من الموضوعات التي تخُص قطاع الدراسات العليا والبحوث بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها؛ طبقًا لما هو مدرج في جدول الأعمال.

وعلى هامش الاجتماع، هنأ رئيس الجامعة أعضاء مجلس الدراسات العليا والبحوث الجُدد، متمنيًا لهم التوفيق ومُساهمتهم في النهوض بقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

ووجّه رئيس جامعة كفر الشيخ، بضرورة التعاون مع طلاب الدراسات العليا والتسهيل عليهم في إطار اللوائح والقوانين المنظمة، لخدمة الطلاب والباحثين، لتحقيق الشفافية، ودقة وسرعة الإنجاز في أداء العمل.