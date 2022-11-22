أستراليا تعلن استعدادها لدعم إندونيسيا وجزر سليمان بعد الزلازل

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أنَّ الحكومة على استعداد لتقديم المساعدة لإندونيسيا وجزر سليمان بعد أن ضربت الدولتان الزلازل، بحسب ما ذكرته مجلة «تي إم بو» الإندونيسية.

مقتل 252 شخصًا في زلزال إندونيسيا

وقال مسؤولون إنَّ قوة الزلزال بلغ 5.6 علي مقياس ريختر وضرب مقاطعة جاوة الغربية الإندونيسية، وتسبب في مقتل 252 شخصاً علي الأقل.

كما تسبب الزلزال في أضرار جسيمة للعديد من المنازل والمباني ومنشآت البنية التحتية، وشعر السكان بقوة بالزلزال في العاصمة جاكرتا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنَّ زلزالا بلغت قوته 7.0 درجات ضرب 18 كيلومترًا جنوب غربي مالانجو بجزر سليمان.

أكثر من 2000 منزل تضرر من قبل الزلزال

وقال ألبانيز أمام البرلمان اليوم، إنَّه تواصل مع زعماء البلدين لتقديم دعم أستراليا.

وأضاف ألبانيز، أنَّ أكثر من 2000 منزل تضرر، وأنقل تعازي إلى صديقي الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في هذه الخسارة المأساوية في الأرواح وسنكون على استعداد لتقديم الدعم لأصدقائنا في إندونيسيا كما تفعل أستراليا دائمًا.

وذكر رئيس الوزراء الأسترالي أنَّه قد اتصل برئيس وزراء جزيرة سليمان ماناسيه سوجافاري، للإشارة مرة أخرى إلى أنَّ أستراليا مستعدة لتقديم المساعدة.

في هونيارا، عاصمة جزر سليمان، جميع موظفي المفوضية العليا الأسترالية بأمان، وقال ألبانيز إنَّه لا توجد إصابات معروفة لكن سطح ملحق المفوضية العليا انهار.

وقال ألبانيز، إنَه تمّ نقل الموظفين إلى مناطق مرتفعة بسبب صدور تحذير من حدوث تسونامي، وتسعى المفوضية الآن لتأكيد سلامة الأستراليين في البلاد.