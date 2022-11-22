هدى أبوشادي الحاصلة على وسام الفارس الأكاديمي: هدفي الأول تعليم الطلاب

قالت الدكتورة هدى أبوشادي، أستاذ الفيزياء النووية بجامعة القاهرة وعضو المجلس الرئاسي للتعليم والبحث العلمي، إنها دائمًا تسعى خلال مسيرتها العلمية أن تفيد أكبر عدد من الطلاب وليس الحصول على الأوسمة، لافتة إلى أنها خريجة إحدى المدارس الفرنسية المدعومة من الحكومة الفرنسية، لذلك قامت لغاتها بفتح الأبواب أمامها، متابعة أنها بدأت بالمشاركة ببعض المشروعات التي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي باسم«أمين حطب» نسبة للمهندس المصري أمين حطب.

عملنا على تعليم الطلاب الوقاية الإشعاعية

وأضافت «أبوشادي»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» مع الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، أننا بدأنا بمشروع «أمين حطب» الذي كبر وزاد بمرور الوقت وضم فعاليات ومؤتمرات عديدة، ومن ثم عملنا على تعليم الطلاب الوقاية الإشعاعية، فضلًا عن تعليم المحاضرين كيفية التعامل مع المواد المشعة بالطرق الأمنة، إلى جانب تعليم الفيزيائيين الطبيين الذي يعملون بالمستشفيات طرق التعامل مع الأشعة والمواد المشعة، لافتة إلى أننا وصلنا لحوالي 500 شخص من دون أي تكاليف على الحكومة المصرية بسبب التقارب الثقافي واللغوي.

وسام «الفارس الأكاديمي» من الحكومة الفرنسية

وتابعت، أنها كانت تقوم بالأعمال السابق ذكرها من دون النظر لأي مقابل، مشيرة إلى أنها تفاجئت بتواصل مستشارة الثقافة الفرنسية معها في شهر فبراير هذا العام من أجل تكريمها بالحصول على وسام «الفارس الأكاديمي» من الحكومة الفرنسية، مضيفة أن إبنة خالتها أستاذ في هندسة القاهرة وحصلت على نفس الوسام بعام 2015 .