«الثقافة» تعلن آخر موعد للمشاركة في جائزة المبدع الصغير 2023

تستمر وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلي للثقافة، في تلقي طلبات التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة، حتي نهاية ديسمبر 2022.

مجالات جائزة المبدع الصغير

وأعلنت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، خلال شهر أكتوبر الماضي عن فتح باب التقدم للجائزة، للفئتين العمريتين من سن 5 وحتى 12 عامًا، ومن سن 12 حتى 18 عامًا، في مجالات: الآداب «القصة القصيرةـ الشعرـ التأليف المسرحي»، الفنون «الرسم ـ العزف على البيانوـ العزف على الكمان ـ الغناء»، وفي مجال الإبداع والابتكار «التطبيقات والمواقع الإلكترونيةـ الابتكارات العلمية».

قيمة جائزة المبدع الصغير

وتُخصص جائزة واحدة للفائز في كل فرع بقيمة 40 ألف جنيه، ويمكن الإطلاع على الشروط وكافة تفاصيل الجائزة، من خلال صفحة «جائزة الدولة للمبدع الصغير» على موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك» أو الموقع الخاص بالجائزة من هــــنــا.