السيطرة على حريق في محل بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق هائل شب في محل تجاري بمنطقة العجمي غربي محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، دون وقوع إصابات.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء خالد البروي، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حريق بمحل تجاري.

الأجهزة الأمنية تنتقل لموقع الحادث

انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة وسيارات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

تبين أن حريق الإسكندرية، اندلع بشارع ناتالي بالعجمي، بسبب ماس كهربائي. جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.