«وكيل تعليم بورسعيد» تتفقد مركب تدريب المصايد وفنون الملاحة البحرية

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، مركب تدريب تخصص المصايد وفنون الملاحة البحرية الخاصة بمدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية للبنين الراسي بميناء الصيد ببورسعيد.

الصيد بنظام الجر

وشهدت وكيل الوزارة تدريبا عمليا لبعض طلاب شهادة الدبلوم لتخصص المصايد وفنون الملاحة البحرية على عملية الصيد بنظام الجر بعد إبحارها بمعاونة المشرفين وعادل مستجير مدير المدرسة.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن المركب يعمل بمحرك بقوة 495 حصانا وطوله 20 مترا ويعمل بنظام صيد الجر ويتكون من طابقين، بالإضافة إلى طابق غرفة المحركات ويستوعب 20 شخصًا من العمالة على متنه ويخدم 75 طالبا بالصفين الثاني والثالث بالمدرسة.

المركب قيد التطوير

وأضافت وكيل الوزارة أن المركب قيد التطوير ورفع كفاءته، من خلال كشافات إضاءة ليلية لتجميع الأسماك في حالة الصيد ليلا بنظام «الشانشيلا»، بدلا من نظام الجر، لافتة إلى أن هذا التعديل سيتيح عمل 36 فردًا على متنه.

ولفتت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن تعليم بورسعيد يسعى لعمل شراكة لتحقيق الاستفادة القصوى من المركب وتحويله من مركب لتدريب الطلاب فقط إلى التدريب، ومشروع لرأس المال لصيد الأسماك بما يواكب متطلبات السوق.

جاء ذلك بحضور هيثم حمودة مدير عام إدارة التعليم الفني وخالد رزق مدير إدارة التجهيزات والمعدات الفنية وعبد الصمد كامل موجه عام الصناعات البحرية ومعتز حمودة موجه الملاحة البحرية.