انتشال جثة المفقود الثالث في غرق مركب صيد بأسوان بعد 10 أيام من البحث

تمكن أهالي قرية غرب سهيل النوبية بمدينة أسوان، منذ قليل، من انتشال جثة شاب عشريني يدعى عمر محمد حسن، ويعمل صياد، ومقيم بمنطقة السلام بغرب سهيل، وذلك بعد 10 أيام من غرق مركب الصيد الخاص به في مياه نهر النيل بالمنطقة الواقعة بين الحديقة الدولية والمدخل الجنوبي لقرية غرب سهيل النوبة جنوب مدينة أسوان، حيث طفت الجثة على مياه نهر النيل في ذات موقع الغرق، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على مفقودين اثنين منذ 5 أيام

ومنذ 5 أيام، عثر الأهالي على جثتين أخريين في ذات المنطقة لكل من سيد جابر أحمد علي، 27 سنة، عامل بإحدى شركات البناء المسؤولة عن بناء كوبري خزان أسوان البديل، ومقيم بمركز إسنا التابعة لمحافظة الأقصر، وذلك بعد ساعات قليلة أيضاً من العثور على جثة الشاب صلاح ياسين، شاب ثلاثيني من أهالي قرية غرب سهيل النوبية، والذي غرق أيضا في ذات الواقعة الثلاثاء قبل الماضي.

محافظ أسوان: متضامنون مع أسر الضحايا

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تضامن المحافظة الكامل مع أسر الضحايا الذين تعرضوا للغرق نتيجة تعرض مركب صيد صغير كانوا يستقلونها للغرق أمام قرية غرب سهيل، وقرر عطية صرف إعانات مالية عاجلة لأسر الغرقى مع توزيع مساعدات غذائية لحين صرف التعويضات المقررة من مديرية التضامن الاجتماعي طبقاً للقواعد القانونية المنصوصة لذلك.

كما كلف محافظ أسوان نائبته الدكتورة غادة أبو زيد بتفقد موقع حادث الغرق حيث التقت بأسر وأهالي المفقودين، وأوضحت لهم بأنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ استمرت عمليات البحث عن الجثث المفقودة، من خلال أعمال البحث بإشراف من شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري.

وأشارت غادة أبو زيد إلى أنه جرى استقدام 10 غطاسين آخرين من محافظة الأقصر لدعم الجهود، وتكثيف البحث عن الجثث المفقودة في ظل صعوبة الغطس في موقع الحادث، لوقوعها بمنطقة دوامات مائية لقربه من فتحات خزان أسوان والصخور الجرانيتية، وتم اليوم انتشال الجثة الثالثة.