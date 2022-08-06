انتشال جثة أحد المفقودين الثلاثة في حادث غرق مركب صيد بـ«نيل أسوان»

عثر أهالي قرية غرب سهيل باسوان، بالتعاون مع فرق الإنقاذ وغواصين متطوعين من أبناء النوبة والمحافظات المجاورة، منذ قليل، على جثة أحد المفقودين الثلاثة الذين لقوا مصرعهم في حادث غرق مركب صيد صغير بأسوان أمام القرية ظهر الثلاثاء الماضي.

خروج جثة «صلاح» ابن قرية غرب سهيل

وخرجت جثة صلاح محمد ياسين، الشاب الثلاثيني، من أبناء قرية غرب سهيل، والذي يعمل بالحديقة الدولية، وهي تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تضامن المحافظة الكامل مع أسر الضحايا الذين تعرضوا للغرق نتيجة تعرض مركب صيد صغير كانوا يستقلونها للغرق أمام قرية غرب سهيل.

وقرر «عطية» صرف إعانات مالية عاجلة لأسر الغرقى، مع توزيع مساعدات غذائية لحين صرف التعويضات المقررة من مديرية التضامن الاجتماعي، طبقاً للقواعد القانونية.

نائبة المحافظ في موقع الغرق

وكلف محافظ أسوان نائبته الدكتورة غادة أبوزيد بتفقد موقع حادث الغرق، حيث التقت بأسر وأهالي المفقودين، وأوضحت لهم الاستمرار في عمليات البحث عن المفقودين لحين انتشالهم، حيث قام 5 غطاسين بأعمال البحث بإشراف من شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري.

10 غطاسين

وأشارت إلى استقدام 10غطاسين آخرين من محافظة الأقصر لدعم الجهود وتكثيف البحث عن المفقودين، في ظل صعوبة الغطس في موقع الحادث، لوقوعه بمنطقة دوامات مائية لقربه من فتحات خزان أسوان والصخور الجرانيتية والجزر النيلية.

وعلمت «الوطن»، أن مجموعة من أبناء النوبة تطوعت للغطس وعملية البحث عن المفقودين، ومنهم أحمد برهان من قرية غرب أسوان، وميدو وعاصم بلانة، والشيخ يحيى قته، إضافة إلى حسن الجمال أحد أبناء قرية جبل تقوق، كما استدعى الأهالي مجموعة من الغطاسين من المحافظات القريبة، وينتظر أهالي المفقودين العثور على الشاب الآخرين، وهما عمر محمد حسن، شاب عشريني، صياد من منطقة السلام بغرب سهيل، وسيد جابر أحمد علي، عامل بأحد شركات البناء .