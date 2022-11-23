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إجراءات سفر مرضى الأورام بالقطارات.. مقعدان له وللمرافق

كتب:

هبهَ وهـدان
05:44 ص | الأربعاء 23 نوفمبر 2022
سكك حديد مصر

سكك حديد مصر

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إجراءات سفر المرضى المصابين بالأورام عبر خطوطها المنتشرة داخل جميع محافظات الجمهورية، إذ يستقل يوميا الكثير من هؤلاء المرضى القطارات لإجراء الفحوصات وتلقي الجلسات الإشعاعية وغيرها من العلاجات المختلفة.

وأوضحت القومية لسكك حديد مصر أن تصاريح سفر مرضى الأورام السرطانية تصرف بشكل آلي (كارت ذكي) موضح به بيانات وصورة المريض بالأورام والإيصال المرفق الموضح به محطات القيام والوصول باللون الأخضر.

مكان استخراج تصريح سفر المرضى المصابين بالأورام بالقطار

وأضافت أن تصريح السفر يستخرج من الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات قطاع المسافات الطويلة للتعامل به على شبابيك التذاكر لصرف المقاعد المخصصة لهم بموجب هذا التصريح من مكاتب حجز وصرف التذاكر.

وأشارت سكك حديد مصر إلى أن كارت تصريح سفر مرضى الأورام يجدد شحنه والإيصال مع بداية كل عام ميلادي وحتى نهايته، لافتة إلى إتاحة الحجز بالقطارات المكيفة (الإسباني والفرنساوي والقطارات المستبدلة) بالدرجة الثانية المكيفة للسفر بين محطتي القيام والوصول الموضحة بالكارت الذكي والإيصال ومراعاة حجز رحلة واحدة فقط يومياً للتصريح في الاتجاه الواحد رحلة الذهاب وكذا رحلة العودة فقط، كما أن حجز المقاعد للمرضي حملة التصاريح بالدرجة الثانية المكيفة طبقاً للنظام المعمول به حالياً .

وذكرت، أنه يصرف للمريض الذي لم يتجاوز عمره عشر سنوات ويرغب بالسفر بالدرجة الثانية المكيفة مقعدين له وللمرافق، كما يصرف للمريض الذي تجاوز عمره عشر سنوات ويرغب بالسفر بالدرجة الثانية المكيفة مقعد له ودون حجز مقعد للمرافق في القطار.

يذكر أن تصريح السفر يتم وضعه على جهاز قارئ البطاقات الذكية بأجهزة حجز وصرف التذاكر بالمحطات المميكنة لتسجيل بيانات التصريح علي تذاكر السفر عند حجز المقاعد المجانية ومراعاة حجز رحلة واحدة فقط يومياً للتصريح في الاتجاه الواحد رحلة الذهاب وكذا رحلة العودة فقط.

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بقلم هبهَ وهـدان