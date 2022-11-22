عاجل.. وزير الدفاع يتفقد مقر القيادة الاستراتيجية

أجرى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، جولة تفقدية إلى مقر القيادة الاستراتيجية، في إطار المتابعة الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لجميع المنشآت والمباني الجديدة بمقر القيادة الاستراتيجية.

وتضمنت الجولة المرور على عدد من المباني الخدمية، واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح مفصل، تناول استعراض منظومة العمل وآخر التطورات والتجهيزات بتلك المباني الخدمية وما تقدمه من خدمات، أعقبها المرور على نماذج من تجهيزات الكليات والمعاهد العسكرية، إضافة إلى جولة تفقدية إلى مقر قيادة الأكاديمية العسكرية الجديدة وأرض احتفالات التخرج الجاري تنفيذها للوقوف على مدى الجاهزية التي وصلت إليها الأكاديمية العسكرية المصرية.

وأشاد الفريق أول محمد زكي، خلال الجولة بالجهد المبذول لإنهاء وتجهيز مبان ومنشآت القيادة الاستراتيجية وفقاً للمدة الزمنية المخططة، مؤكدا حرص القوات المسلحة على تطوير قدراتها العسكرية في شتى المجالات ومواكبة التقدم العلمي والتقني لتعظيم الاستفادة من جميع الإمكانات بما يسهم في تطوير منظومة العمل داخل المؤسسة العسكرية.