تخفيف حكم متهم بالتنمر على شاب من ذوي الهمم في طوخ.. «العيلتين اتصالحوا»

قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الثلاثاء، بتخفيف حكم حبس شخص 3 سنوات إلى سنة مع الشغل في قضية التنمر وهتك عرض شاب من ذوي الهمم بقرية كفر الحصافة بطوخ.

وجاء ذلك بعد تصالح المتهم في الواقعة مع والد المجني عليه وإعادة الإجراءات في القضية التي سبق وصدر حكم فيها على المتهم واتنين آخرين عامل وطالب، بالحبس 3 سنوات مع الشغل؛ لقيامهم بالتنمر على المجني عليه وتصويره وبث فيديو للتهكم عليه على وسائل التواصل الاجتماعي.

صدر الحكم في محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد محمد صيرة، ومدحت مجدى مكى، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمين سر نادر السقا

إحالة المتهمين بالتنمر في القليوبية للجنايات

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهمين فارس أحمد محمود أحمد طالب بالثانوي الصناعي بطوخ، وأحمد طاهر عامل بمخزن حديد ومحمود رضا قاسم أمين بدائرة مركز طوخ تنمروا و هتكوا عرض المجني عليه «ع ك ع» من ذوي الهمم بالقوة، بأن استطالت يد الأول والثاني مناطق عفته مستغلين في ذلك ضعفه إثر حالة مرضية يعاني منها، وكان ذلك إبان تواجد الثالث على مسرح الواقعة للشد من أزرهما على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمون ضربوا المجني عليه مستخدمين «عصا خشبية»

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين ضربوا المجني عليه مستخدمين «عصا خشبية»، فأحدثوا به إصابات عديدة بجسده على النحو المبين بالتحقيقات والتقطوا صورًا فوتوغرافية ومقاطع مرئية مخلة بالشرف خاصة بالمجني عليه بغير رضاه على النحو المبين بالتحقيقات، واستعملوا الصور والمقاطع المتحصل عليها محل الاتهام السابق بغير رضاء المجني عليه بأن نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) على النحو المبين بالتحقيقات، وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه بأن نقلوا باستخدام وسائل تقنية المعلومات صورًا فوتوغرافية مخلة بالشرف خاصة به تسيء لسمعه وتخدش شرفه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وأنشأوا حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية؛ يهدف إلى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة وتعمدوا مضايقة وإزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.