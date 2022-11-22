هيئة الانتخابات التونسية لـ«القاهرة الإخبارية»: 1055 مرشحًا لمجلس النواب

قال ماهر الجديدي، نائب رئيس هيئة الانتخابات التونسية، إنّ الهيئة تعقد لقاءات مع الهيئات الفرعية، من أجل الاستعداد لانتخابات مجلس نواب الشعب التونسي، لافتًا إلى أن العدد النهائي للمرشحين بلغ 1055 مرشحًا.

الاقتراع على الأفراد بدلا من القائمة

وأضاف «الجديدي»، خلال مداخلة عبر «زووم» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن نظام الاقتراع تغير، حيث كانت الانتخابات تُجرى بالقائمة وأصبحت بنظام الاقتراع على الأفراد في دورة واحدة، داخل دوائر انتخابية صغيرة، نافيًا ما تردد بأن نسب تمثيل المرأة التونسية ضئيلة في الانتخابات.

شروط الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب متساوية

وأوضح نائب رئيس هيئة الانتخابات في تونس، أن شروط الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب متساوية، والترشح مفتوح للجميع، ومساهمة المرأة في الشأن العام التونسي تقلص ونتطلع في المراحل المقبلة أن يكون دور المرأة أكثر فاعلية في المشهد العام، كما أن القاعدة القانونية تنطبق على الجميع، وهناك عزوف من قبل المرأة بشأن المساهمة في العمل العام.