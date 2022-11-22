قناة «القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل اندلاع حريق بمبنى محافظة دهوك بالعراق

قالت هبة التميمي، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، إنَّ حريقًا اندلع في مبنى محافظة دهوك بسبب تسرب غاز مما أدى إلى انفجار المبنى بأكمله، موضحًا أن قوات الدفاع المدني أخمدت النيران وانتشلت الضحايا وأنقذت المصابين، وذلك خلال لقاء لها عبر «سكايب»، في برنامج «صباح جديد»، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقديم كلًا من ليلاس كفوزي ونهى درويش وهمام مجاهد.

تكرار الحرائق في الإقليم يثير القلق

وأضافت «هبة التميمي»، أنَّ نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراقي، وجه بالتعازي إلى ذوي الضحايا، واصفًا الحادث بالأليم، إلى جانب تكليفه بتقديم المساعدات للمصابين، موضحة أنَّ تكرار الحرائق في الإقليم يثير القلق، لا سيما وأن هناك توجيهات باتخاذ إجراءات السلامة والرقابة على نظام الغاز، لمنع تكرار تلك الحوادث.

هناك توجيهات باتخاذ إجراءات السلامة والرقابة على نظام الغاز

وأكّدت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، عقد اجتماعًا طارئًا لدراسة أزمة الانفجارات الغازية المتكررة في إقليم دهوك، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على تلك الأزمة.