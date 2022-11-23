درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر.. العظمى في القاهرة 26 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس، حيث تكون الأجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وصولا إلى جنوب سيناء، معتدلة على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس حارا على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

حالة الطقس

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ طقس الليل يكون مائلا للبرودة على أغلب الأحيان، وتتكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة حدوث 30%، فيما تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر وتحديدًا على مناطق من حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا للأرصاد، جاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مدن الجمهورية، كما يلي.

- القاهرة 26 - 16

- العاصمة الإدارية 26 - 15

- 6 أكتوبر 25 - 15

- بنها 25 - 16

- دمنهور 25 - 16

- كفر الشيخ 25 - 16

- المنصورة 26 - 15

- دمياط 25 - 15

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 27 - 16

- السويس 26 - 18

- الزقازيق 27 - 17

- شبين الكوم 26 - 17

- طنطا 25 - 17

- شلاتين 30 - 22

- الإسكندرية 24 - 15

- العلمين الجديدة 25 - 15

- وادي النطرون 26 - 16

- مطروح 24 - 14

- السلوم 23 - 15

- سيوة 24 - 11

- العريش 24 - 17

- رفح 25 - 16

- الطور 26 - 15

- كاترين 20 - 08

- رأس سدر 26 - 15

- نخل 26 - 07

- طابا 26 - 15

- نويبع 27 - 14

- حلايب 27 - 21

- شرم الشيخ 29 - 20

- الغردقة 28 - 19

- مرسى علم 28 - 20

- الفيوم 27 - 15

- بني سويف 27 - 14

- المنيا 27 - 11

- أسيوط 27 - 12

- سوهاج 29 - 14

- قنا 31 - 16

- الأقصر 32 - 17

- أسوان 32 - 13

- الوادي الجديد 30 - 13

- أبو سمبل 31 - 18

- أبو رماد 28 - 21

- رأس حدربة 26 - 20