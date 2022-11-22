«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. وشبورة على الطرق الزراعية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد أجواء مستقرة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف على أغلب أنحاء الجمهورية، وتزيد فترات سطوع أشعة الشمس، وتكون الأجواء مائلة للحرارة على أغلب المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يستمر تكون الشبورة المائية على الطرق.

أجواء حارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم منة الشرقاوي، أنّ الأجواء حارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار، وفور دخول ساعات الليل وغياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

شبورة مائية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الفارق بين درجة الحرارة نهارا وليلا يصل إلى 10 و12 درجة مئوية، وتكون الأجواء مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، كما يستمر اليوم تكون الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يتسبب في انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية.