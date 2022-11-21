«الأرصاد»: انخفاض جديد في درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار بأماكن متفرقة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل، عن وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، اعتبارا من الخميس المقبل بقيم تتراوح بين 2 لـ 3 درجة مئوية.

وأوضحت «الأرصاد»، في باين لها، أن حالة الطقس بداية من الخميس المقبل، يسودها طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأكد الخبراء، على سقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة أحيانا بنسب حدوث متفاوتة الشدة على عدة مناطق، بداية من الخميس وحتى السبت المقبلين، إذ يشهد الخميس المقبل، سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحري وجنوب محافظة البحر الأحمر «حلايب - شلاتين - مرسي علم».

كما يشهد يومي الجمعة والسبت، المقبلين سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحري فضلا عن نشاط للرياح على مناطق مختلفة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

- الحرارة في القاهرة 27 - 17

- الحرارة في العاصمة الإدارية 27 - 17

- الحرارة في 6 أكتوبر 26- 16

- الحرارة في بنها 26- 17

- الحرارة في دمنهور 26- 16

- الحرارة في كفر الشيخ 26- 16

- الحرارة في المنصورة 27- 17

- الحرارة في دمياط 25- 16

- الحرارة في بورسعيد 26- 18

- الحرارة في الإسماعيلية 28- 15

- الحرارة في السويس 27- 15

- الحرارة في الزقازيق 27- 16

- الحرارة في شبين الكوم 27- 15

- الحرارة في طنطا 26- 16

- الحرارة في شلاتين 31- 22

- الحرارة في الإسكندرية 25- 16

- الحرارة في العلمين الجديدة 24- 16

- الحرارة في وادي النطرون 27- 16

- الحرارة في مطروح 24- 16

- الحرارة في السلوم 25- 15

- الحرارة في سيوة 25- 11

- الحرارة في العريش 27- 14

- الحرارة في رفح 26- 13

- الحرارة في الطور 25- 14

- الحرارة في كاترين 22- 08

- الحرارة في رأس سدر 27- 16

- الحرارة في نخل 26- 07

- الحرارة في طابا 26 - 15

- الحرارة في نويبع 27 - 14

- الحرارة في حلايب 27- 19

- الحرارة في شرم الشيخ 29 - 21

- الحرارة في الغردقة 28- 20

- الحرارة في مرسى علم 28- 20

- الحرارة في الفيوم 27- 14

- الحرارة في بني سويف 27- 13

- الحرارة في المنيا 27- 12

- الحرارة في أسيوط 28- 13

- الحرارة في سوهاج 29- 14

- الحرارة في قنا 31- 17

- الحرارة في الأقصر 32- 16

- الحرارة في أسوان 33- 17

- الحرارة في الوادي الجديد 30- 12

- الحرارة في أبو سمبل 31- 16

- الحرارة في أبو رماد 30- 22

- الحرارة في رأس حدربة 27- 19.