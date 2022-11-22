«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى، حالة الطقس ودرجات الحرارة على أغلب مدن الجمهورية.

وقالت الإعلامية منة الشرقاوي، مقدمة نشرة الأحوال الجوية، إنّ طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وتظهر الشبورة المائية صباحا على الطريق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

فرص سقوط الأمطار

ولفتت إلى فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين، ووفقا لخبراء الأرصاد، فإن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على مدن الجمهورية، جاءت كالتالي:

- القاهرة 27 - 17

- العاصمة الإدارية 27 - 17

- 6 أكتوبر 26- 16

- بنها 26- 17

- دمنهور 26- 16

- كفر الشيخ 26- 16

- المنصورة 27- 17

- دمياط 25- 16

- بورسعيد 26- 18

- الإسماعيلية 28- 15

- السويس 27- 15

- الزقازيق 27- 16

- شبين الكوم 27- 15

- طنطا 26- 16

- شلاتين 31- 22

- الإسكندرية 25- 16

- العلمين الجديدة 24- 16

- وادي النطرون 27- 16

- مطروح 24- 16

- السلوم 25- 15

- سيوة 25- 11

- العريش 27- 14

- رفح 26- 13

- الطور 25- 14

- كاترين 22- 08

- رأس سدر 27- 16

- نخل 26- 07

- طابا 26 - 15

- نويبع 27 - 14

- حلايب 27- 19

- شرم الشيخ 29 - 21

- الغردقة 28- 20

- مرسى علم 28- 20

- الفيوم 27- 14

- بني سويف 27- 13

- المنيا 27- 12

- أسيوط 28- 13

- سوهاج 29- 14

- قنا 31- 17

- الأقصر 32- 16

- أسوان 33- 17

- الوادي الجديد 30- 12

- أبو سمبل 31- 16

- أبو رماد 30- 22

- رأس حدربة 27- 19.