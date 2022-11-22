«الأرصاد الجوية»: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار في السويس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس اليوم الثلاثاء فى محافظة السويس، إذ يسود المحافظة طقسًا غائمًا جزئيًا مع تكون شبورة مائية فى الصباح، وانخفاض درجة الحرارة، ووصول العظمى إلى 26 درجة مئوية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنّ طقس اليوم يشهد تكوين شبورة مائية فى عدد من المناطق، منها السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومحافظة السويس، وكذلك بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مع توافر فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا.

درجات الحرارة

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية، درجات الحرارة اليوم في السويس على النحو التالي:

- درجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية.

- درجة الحرارة الصغرى 16 درجة مئوية.

- نسبة الرطوية 59%.

- سرعة الرياح: 19 كم/ساعة.

- حالة البحر الأحمر معتدلة.

وتضمن البيان حالة البحر الأحمر خلال طقس الثلاثاء، لافتًا إلى أنّ حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية

رفع حالة الاستعداد

في الوقت ذاته، أعلنت محافظة السويس استمرار رفع درجة الإستعداد، لمواجهة أي تقلبات في الطقس، والتأكيد على عمل محطات الصرف الصحي بكامل طاقتها، واستمرار تطهير بلاعات الأمطار بالأحياء المختلفة.