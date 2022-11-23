مبادرة «ابني أديبا» لـ«التنسيقية».. فنون ورسومات وزيارات توعوية للصغار

تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تبنيها لمبادرة «ابني أديباً» والتي تهدف لتنمية مواهب الأطفال الفنية، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى منها في تعليم الأطفال الكاتبة الأدبية و«الجرافيكس»، لمدة استمرت شهرين.

وأظهر الأطفال جهوداً مبدعة خلال أول محاضرة رسم، وتعلموا خلالها أساسيات رسم عناصر من الطبيعة كتمهيد لعدة محاضرات وورش عمل مكثفة لتنمية جميع المواهب الفنية للأطفال.

ومن جانبها، قالت سندس عادل، مدربة الرسم الشابة، إنها متحمسة للغاية من مخرجات رسم الأطفال، خاصة أنه من المرة الأولى ظهرت فيهم مواهب كبيرة سيتم تطويرها من أجل الوصول لمستوى احترافي مع نهاية البرنامج.

وحضر الورشة فريق عمل مبادرة «ابني أديباً» النائبة نشوى الشريف مشرف المبادرة، وكل من أعضاء التنسيقية سامي الزيات وتقى شاهين وشيماء الأشقر.

وأطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في سبتمبر الماضي، مبادرة «ابني أديباً»؛ لتدريب الأطفال على الكتابة الأدبية وتحويلها لأفلام كارتون، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته «التنسيقية» عبر حسابها على «فيسبوك»، تحدثت خلاله النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، أن «ابني أديبا» مبادرة وفكرة جديدة، تستهدف وجود كُتاب من الأطفال يجيدون الكتابة، بالتوازي مع تعليمهم «الجرافيك»، بما يساعدهم على تحويل القصص التي ألفوها أو كتبوها إلى فيلم صغير.

وذكرت سماح أبو بكر، كاتبة أدب طفل، أن مبادرة «ابني أديبا» تأتي انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بالأطفال باعتبارهم المستقبل، لافتة إلى أنها تسهم فى اكتشاف مواهب الأطفال وتنميتها.

وتنظم مبادرة «ابني أديبا» زيارات خاصة للأطفال، منها كانت إلى قناة السويس الجديدة في أكتوبر الماضي؛ تعزيزا لروح الانتماء لديهم، بالتزامن مع ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، وبهدف نقل الأطفال إلى أرض الواقع بقناة السويس، ورفع الوعي لديهم، وتوسيع مداركهم وخيالهم؛ حتى يدركوا حجم التضحية من أجل قناة السويس وسيناء، وتعريفهم بدور الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم فيهما.

ومن جهة أخرى، حضر فريق مبادرة «ابني أديباً»، ملتقى شباب العالم الذي أقيم في وزارة الشباب والرياضة، واستمر لمدة 3 ساعات، في أكتوبر المنصرف، وسط ترحيب من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وبحضور بعض المثقفين والفنانين، كما التقط الوزير الصور التذكارية مع أطفال المبادرة.