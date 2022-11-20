عضو «التنسيقية» لـ قصواء الخلالي: لا نفرق بين الأعضاء.. ونلتزم بالتشاور وتبادل الخبرات

قال الدكتور محمد سالم، باحث اقتصادي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ طريقة عمل التنسيقية ليس بها تفرقة بين الأعضاء، موضحًا: «كلنا يحدث بيننا قدر كبير من التشاور وتبادل الخبرات والعمل الجماعي، والتشبيك بين جميع أصحاب الخبرات المختلفة، وبناءً على ذلك، فإن لدينا حالة من حالات التعلم، واستضافة خبراء في ملفات مختلفة، ونتواصل مع الوزارات المعنية بالملفات التي نريد العمل عليها».

آراء مبنية على الحجج والأدلة العلمية

أضاف «سالم»، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «أي مداخلة أو بيان أو طلب إحاطة أو عمل برلماني يخرج من التنسيقية، يتم التحضير له بشكل جيد للغاية، وعندما نتناول ملفات الاقتصاد، فإن لدينا باحثون اقتصاديون، ولدينا تنوعات فكرية بالتنسيقية من أحزاب تتبنى الرؤية اليسارية إلى أحزاب أخرى، تنتمي إلى يسار الوسط، وأخرى تنتمي إلى يمين الوسط».

تبادل الآراء والأطروحات

وتابع باحث اقتصادي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «في النهاية، نتبادل الآراء والأطروحات من كل منظور سياسي واقتصادي مختلف، وعندما نحب أن نساهم في أي ملف من الملفات، فإننا نهتم بالرؤية السياسية والرؤية التقنية، وبالتالي، فإننا نهتم بالترتيب والتنسيق والتشاور الداخلي، حتى تكون الآراء مبنية على أسس سليمة، وهذا لا يعني أننا نقول نفس الرأي، لكن هناك بعض المواقف التي لها علاقة بالملف الاقتصادي، يكون فيها أكثر من رأي، لكن كل الآراء مدعمة بحجج، والانتصار يكون بأكبر قدر ممكن من التوافق».