عضو «التنسيقية» لـ قصواء الخلالي: نركز على التدريب المستمر لأعضائنا

قال عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ التنسيقية لديها 32 نائبا في مجلس النواب، و16 نائبا في مجلس الشيوخ، موضحًا: «هناك تدريب مستمر للنواب وأعضاء التنسيقية في كل المجالات، بما فيها المفاهيم السياسية، وشهدت التنسيقية، تدريبا دقيقا على لائحة البرلمان، واستخدام الأدوات الرقابية».

وأضاف «خليل»، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «على مستوى الإطار الداخلي، هناك محاور للعمل، ولدينا مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين، نستفيد منهم في كل المجالات، وهناك زملاء يحصلون على الماجستير والدكتوراه في بعض الملفات، وعندما نتناقش في أحد ملفات وزارة التضامن، يكون هناك أكثر من زميل متخصص، نتقابل كلنا على مائدة واحدة، دون أي تفرقة بين الآراء».

تسليط الضوء والانتقاد من أجل تقديم حلول

تابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «عملنا ليس هدفه الشو، لكننا نستهدف تسليط الضوء على المشكلات وحلها، ولا ننتقد من أجل النقد، إذ أن البرلماني عن التنسيقية، يستهدف النقد البناء، واستخدام الأدوات الرقابية لتقديم خدمة أفضل للوطن والمواطن».

اختلاف الآراء موجود في التنسيقية

أكد: «هناك بعض القضايا التي اختلف فيها أعضاء التنسيقية، وفي مجلس الشيوخ عندما قدم الدكتور طارق شوقي وزير التعليم السابق، مشروع قانون الثانوية العامة، وافق عليه النائب محمد عزمي، بينما رفضه نواب التنسيقية، وفي القضايا الاقتصادية لدينا الجانب الليبرالي، مثل النائب محمد فريد، والجانب الآخر الذي يدعم العمال مثل مارسيل سمير، لدينا التنوع، وتبقى خدمة الوطن هي المظلة العامة».