شروط وخطوات حجز أراضي مقابر «مسيحيين» بمدينة سوهاج الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فتح باب الحجز لـ442 قطعة أرض مقابر «مسيحيين» بمساحة 40م2 تقريبا للمقبرة، بمدينة سوهاج الجديدة.

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتوفير عدد من قطع الأراضي والمقابر، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل المدن الجديدة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات حجز مقابر «الإسكان» بالمدن الجديدة، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

خطوات حجز مقابر «الإسكان» بالمدن الجديدة

1- تبدأ خطوات حجز مقابر «الإسكان» المطروحة للمسيحين، بمدينة سوهاج الجديدة، بالتوجه إلى مقر جهاز مدينة سوهاج الجديدة.

2- قيام العميل الراغب في الحصول على مقبرة ضمن الطرح، بشراء كراسة الشروط.

3- تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح.

4- يستمر الحجز وشراء كراسة الشروط خلال الفترة من 27/11/2022 وحتى 29/12/2022، بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

شروط حجز مقابر «الإسكان» بالمدن الجديدة

1- يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصا طبيعيا (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة).

2- يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون من قاطني مدينة سوهاج الجديدة.

3- يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر) وطبقا للوارد بكراسة الشروط.

4- لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

وفقا لوزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تخصص مقابر بالقرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، ولاحقا يعلن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية، وموعد تسليم المقابر للفائزين بها.