للفائزين بها.. مواعيد وإجراءات استلام أراضي «الفردوس» بمدينة السادات

يستعد جهاز مدينة السادات، خلال هذه الأيام، لتسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعى بحي الفردوس، للفائزين بها داخل المدينة، وذلك بداية من الأحد 4/12/2022، على أن يستمر تسليم قطع الأراضي حتى يوم الإثنين 2/1/2023.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد وإجراءات تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعى بحى الفردوس بمدينة السادات، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق وجهاز مدينة السادات.

مواعيد استلام أراضي «الفردوس» بمدينة السادات

- تسليم قطع الأراضي بالمجاورة (1)، من 1 : 100، يوم الأحد 4/12/2022.

- تسليم القطع من 101 : 200، يوم الإثنين 5/12/2022.

- تسليم القطع من 201 : 300، يوم الثلاثاء 6/12/2022.

- تسليم القطع من 301 : 400، يوم الأربعاء 7/12/2022.

- تسليم القطع من 401 : 500، يوم الخميس 8/12/2022.

- تسليم القطع من 501 : 600، يوم الأحد 11/12/2022.

- تسليم القطع من 601 : 700، يوم الإثنين 12/12/2022.

- تسليم القطع من 701 : 800، يوم الثلاثاء 13/12/2022.

- تسليم القطع من 801 : 900، يوم الأربعاء 14/12/2022.

- تسليم القطع من 901 : 1000، يوم الخميس 15/12/2022.

- تخصيص يومى الأحد 18/12/2022، والإثنين 19/12/2022، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

- تسليم قطع الأراضي بالمجاورة (2)، من 1 : 100، يوم الثلاثاء 20/12/2022.

- تسليم القطع من 101 : 200، يوم الأربعاء 21/12/2022.

- تسليم القطع من 201 : 300، يوم الخميس 22/12/2022.

- تسليم القطع من 301 : 400، يوم الأحد 25/12/2022.

- تسليم القطع من 401 : 500، يوم الإثنين 26/12/2022.

- تسليم القطع من 501 : 600، يوم الثلاثاء 27/12/2022.

- تسليم القطع من 601 : 700، يوم الأربعاء 28/12/2022.

- تسليم القطع من 701 : 780، يوم الخميس 29/12/2022.

- تخصيص يومى الأحد 1/1/2023، والإثنين 2/1/2023، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

إجراءات استلام أراضي «الفردوس» بمدينة السادات

- يتم الحضور شخصياً لاستلام قطعة الأرض.

- يمكن حضور شخص آخر غير صاحب قطعة الأرض، بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

- سداد المبالغ المستحقة طبقاً لكراسة الشروط، والذهاب لجهاز المدينة.