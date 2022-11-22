جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لـ 1271 مواطنا ضمن «حياة كريمة» بالغربية

انطلقت قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا، اليوم، إلى قرية البندرة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تقديم أفضل الخدمات الطبية

وأكد الدكتور محمود ذكي، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار حرص الجامعة لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمرارًا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيدا من الخدمات الطبية للأسر الأكثر احتياجًا.

زراعة 50 شجرة مثمرة

وأشار الدكتور محمود سليم، إلى أن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعمل على توفير كافة التجهيزات اللازمة لتعزيز قدرات القطاع الطبي وتيسير أعمال الكوادر الطبية أثناء الكشف، بالإضافة إلى تقديم كافة أشكال الدعم الخدمي والمجتمعي، حيث تضمنت القافلة العديد من الأنشطة الصحية والتوعوية والإرشادية والتثقيفية.

وشهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى، بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ والفحص الذاتي لسرطان الثدي، ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة زيتون مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة «100 مليون شجرة».

الكشف على 1271 مواطنا

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1271 حالة من خلال 12 عيادة، حيث تم فحص 63 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب، و124 في عيادة الأطفال، و141 بالعظام، و111 جلدية، و122 باطنة، و46 مسالك بولية، و132 أنف وأذن، و39 جراحة عامة، و62 صدر، و10 نفسية وعصبية، و163 جراحة العيون، كما تم تحويل 63 حالة، بواقع 4 جراحة المخ والأعصاب، و4 مسالك بولية، و6 عظام، و8 جلدية، و14 رمد، و2 أنف أذن، و8 جراحة عامة، و8 قلب وأوعية دموية، و3 صدر.

محو أمية 52 مواطنا

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 52 مواطنا، بحضور الدكتورة سحر الحجار، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي، مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد، مدير عام خدمة المجتمع الصحية.