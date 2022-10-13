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رابط منصة التحصيل الإلكتروني جامعة طنطا.. ادفع مصروفات في 5 دقائق

كتب:

محمد أبو بكر
03:06 م | الخميس 13 أكتوبر 2022
جامعة طنطا - صورة أرشيفية

جامعة طنطا - صورة أرشيفية

وفرت جامعة طنطا، منصة للتحصيل الإلكتروني، لتمكين الطلاب من سداد المصروفات الدراسية، أو مصروفات الكتب الدراسية، أو المدينة الجامعية، وباقي المصروفات.

رابط منصة التحصيل الإلكتروني جامعة طنطا

وخصصت جامعة طنطا رابطا إلكترونيا لمنصة التحصيل الإلكتروني للطلاب، يمكنهم التوجه إليه لسداد المصروفات الدراسية، أو الخدمات الأخرى المتعلقة بالجامعة أو الكلية، من خلال هذا الرابط.

خطوات التحصيل الإلكتروني بجامعة طنطا

وأوضحت جامعة طنطا عبر منصة التحصيل الإلكتروني بعض الخطوات التي يجب اتباعها، كما يلي.

-الدخول إلى الموقع الرسمي لـ منصة التحصيل الإلكتروني، واختيار القائمة الرئيسية.

- اختيار «تسجيل دهول منسوبي الجامعة».

-اختيار «طالب جامعي»، ثم اختيار الكلية الملتحق بها.

- كتابة الرقم القومي.

- التأكد من البيانات السابقة حتي لا تظهر رسالة «خطأ في اسم المستخدم أو كلمة المرور»، ثم اختيار زر «دخول».

- اختيار الخدمة المطلوبة من بين الخدمات المتعددة الموجودة بمنصة التحصيل الإلكتروني.

- الضغط على زر «الموافقة ودفع المبلغ المطلوب» للسداد.

- سيتم تحميل صفحة أخرى تظهر تفاصيل بيانات الدفع، ويجب كتابة تفاصيل البطاقة البنكية بها.

- الضغط على زر «ادفع الآن»، وتظهر رسالة بعدها تفيد بأنّه قد تم سداد قيمة الخدمة بنجاح، ويظهر إيصال الدفع الخاص بالخدمة ويمكن الاحتفاظ به.

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