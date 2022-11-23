جهود حياة كريمة في إنشاء وحدة طب الأسرة بعوامية سوهاج: تخدم 30 ألف نسمة

نشرت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، فيديو جراف تم عرضه عبر قناة «الحياة»، يعرض جهود حياة كريمة في مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية العوامية في محافظة سوهاج.

وعرض الفيديو جراف صوت وصورة، لجهود مبادرة حياة كريمة في تنفيذ المشروع من البداية وحتى الآن، وتفاصيله المقرر الخروج بها في شكله النهائي، كما جاء بعنوان «العمل يتواصل في مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية العوامية ضمن مبادرة حياة كريمة في مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج».

وعرض التفاصيل التالية:

- استمرار العمل في مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية العوامية ضمن مبادرة حياة كريمة في مركز ساقلته.

- مشروع وحدة طب الأسرة بقرية العوامية مقام على مساحةمقام على مسلحة 950 متر مربع من إجمالي 2000 متر مسطح.

- وحدة طب الأسرة بقرية العوامية بارتفاع طابقين، وتخدم 30 ألف نسمة.

- وحدة طب الأسرة بقرية العوامية، تخدم نجوع نفادي والحوض والغفايروالتمة والعوامية والزمرات والزراعي والساقية.

- وحدة طب الأسرة بقرية العوامية تضم عيادات نساء وأطفال وأسنان ومعامل تحاليل وصيدلية ووحدة تطعيم.