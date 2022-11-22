منسق «حياة كريمة» بالإسماعيلية: نسبة إنجاز «الصرف الصحي» تتجاوز الـ85%

قال الدكتور محمد ترك، منسق عام حياة كريمة بالإسماعيلية، إن المبادرة تعمل على كافة المحاور المهمة لتأمين حياة كريمة للمواطن المصري، مؤكدًا أن العمل جاري على 18 محورا تمس جميعها حياة المواطن المصري بشكل يومي، مشيرًا إلى أن المبادرة تسلمت مهمتها الرسمية في 2021 مع إطلاق القيادة السياسية المشروع القومي الخاص بتطوير قرى الريف المصري.

الصرف الصحي أولى اهتمامات حياة كريمة

وأضاف «ترك»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن أبرز المشروعات التي اهتمت بها حياة كريمة في الإسماعيلية، الصرف الصحي والتي تجاوزت نسب إنجازه 85% بجانب وصول نسب الإنجاز في الأبنية التعليمية ومراكز الشباب إلى 100%، مشيرًا إلى أنه حياة كريمة شملت 16 قرية و37 تابعًا بالمحافظة، بواقع 4 قرى رئيسية.

أهمية مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية

وأوضح أن مجمعات الخدمات الحكومية والمجمعات الزراعية أنهت معاناة أهالي القرى في الحصول على الخدمات، مضيفًا: «نحاول قدر الإمكان التجويد من حياة الأهالي»، لافتًا إلى أن هناك تدخلا كبيرا من المبادرة فيما يخص التدخلات الاجتماعية من خلال «وصل الخير 1 ووصل الخير 2»، ومن خلال صناديق السلع الغذائية، بجانب المحور الطبي من خلال توفير القوافل الطبية.