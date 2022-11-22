مسرح المواجهة والتجوال يواصل فعالياته في 36 قرية بمشروع «حياة كريمة»

واصل مشروع مسرح المواجهة والتجوال، التابع لوزارة الثقافة، تقديم عروضه المسرحية في عدد من قرى محافظات مصر، ضمن خطة وزارة الثقافة للوصول بالثقافة إلى أقاصي المناطق المحرومة من الخدمة الثقافية، بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة، التنمية المحلية، ومنظمات المجتمع المدني.

عرض مسرحية «الليلة الكبيرة»

وعُرض أوبريت «الليلة الكبيرة»، من إنتاج فرقة مسرح العرائس، بقرى جزيرة أبو صالح، طحا بوش، بهبشين، بمركز ناصر محافظة بني سويف، وبقرية البدرمان بمركز دير مواس، تندة، بمركز ملوي، وقرى جزيرة منشية زعفرانه، دعبس، الكرم، بمركز أبو قرقاص، وقرية جزيرة شارونة، مركز مغاغة، بمحافظة المنيا.

واستطاع مسرح المواجهة والتجوال، الوصول حتى الآن إلى ما يقرب من 36 قرية من قري حياة كريمة، إذ عُرضت مسرحيات محطة مصر، إنتاج مسرح العرائس، بمحافظة البحيرة قرى «الأمراء، قومبانية أبو قير، كوم البركة، بولين، كوم أشو»، وبمحافظة الغربية قرى «مركز زفتى، شرشابة، حنون، مسجد وصيف، الغريب، تفهنا العزب»، وفي محافظة المنوفية قرى «مركز أشمون ، ساقية أبوشعرة، شما، الحلواصي البلد، مركز الشهداء، زاوية البقلي، كفر السوالمية».

وبمحافظة الشرقية عرضت المسرحية في قرية بحر البقر، كما قدم عرض مسرحية «حواديت الأراجوز»، إنتاج المسرح القومي للطفل، بقرى «السلام، الرايانية، الرزيقات» بمركز أرمنت في محافظة الأقصر، وفي محافظة قنا عرضت المسرحية بمركز قوص لقرى «الكراتيه، جراجاوس، حجازه قبلى، الحمر، الجعافرة»، وقرية أشمنت مركز ناصر بمحافظة بني سويف.

قرى حياة كريمة

وشهدت العروض إقبالًا جماهيريًا حاشدًا، وصل إلى 2000 مشاهد متوسط لكل قرية، ويستهدف المشروع الوصول إلى 250 قرية من قرى حياة كريمة، بواقع 19 محافظة، وعرض 7 مسرحيات ضمن خطة المشروع.