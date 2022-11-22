«حياة كريمة» تنظم جلسة حوار مجتمعي في سوهاج استعدادا لثاني مراحل المبادرة

نظمت مؤسسة حياة كريمة، حوارا مجتمعيا ولقاء جماهيريا حاشدا بقرية الحواويش، استعدادا للمرحلة الثانية من المبادرة، التي تعد ثالث جلسات الحوار المجتمعي للمؤسسة بقرى مركز أخميم وطهطا، للاستماع لآراء الأهالي ومقترحاتهم بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها في جميع القطاعات.

حضور 2000 مواطن

وبحسب ما أعلنته المؤسسة، حضر اللقاء نحو 2000 من أهالي القرية والقرى المجاورة، وهي «الحواويش البحرية، الحواويش القبلية، الديابات، السلاموني، عرب التنبكية، عرب مهدي، عرب البيومية»، بمشاركة عاصم ربيعي نائب رئيس مجلس مدينة اخميم، شريف أبو سحلي منسق وحدة حياة كريمة بديوان المحافظة، العقيد محمد كمال مدير مكتب حياة كريمة بسوهاج، هشام الحداد منسق عام مؤسسة حياة كريمة ومتطوعي المؤسسة، والقيادات المعنية بالقرية والقرى المجاورة.

الحوارات المجتمعية

وأوضحت المؤسسة أنّ الحوار المجتمعي استهدف شرح مشروعات حياة كريمة بالمرحلة الثانية، حيث وجّه نائب رئيس مجلس المدينة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته للمبادرة الرئاسية، وجهود المؤسسة لتنفيذ مشروعات قومية ومبادرات ساهمت في تغيير وجه الريف المصري بالكامل وخدمة الأهالي في جميع قرى المحافظة.

وأشار شريف أبو سحلي، إلى اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين من خلال تلك المبادرة، بينما قال العقيد محمد كمال، مدير مكتب حياه كريمة بسوهاج، إنّ اللقاء يهدف إلى مشاركة المواطنين والاستماع لمطالبهم والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، بشأن مشروعات المبادرة في قرية شطورة دائرة مركز طهطا، مؤكدا أنّ حياة كريمة مبادرة لكل مصري ومصرية، وتعمل على تطوير الريف المصري، وجعل القرية لا تقل في الخدمات والبنية التحتية عن المدن.

المرحلة الثانية من حياة كريمة

بدوره، شدد هشام الحداد، منسق عام مؤسسة حياة كريمة ومتطوعي المؤسسة، على أنّ مثل هذه اللقاءات سيتم عقدها في مختلف القرى بدائرتي مركز طهطا وأخميم؛ لتعزيز روح الانتماء لدى الأهالي والأسر، وتأكيد انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية.

وشهد اللقاء، الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم لضمها إلى المرحلة الثانية من حياة كريمة، والمشروعات التي يأملون في تنفيذها بالقرى.