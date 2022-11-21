عضو مبادرة «ابدأ»: هدفنا ريادة مصر لقارة أفريقيا في مجال الصناعة

قال الدكتور محمد عبدالسميع، عضو فريق مبادرة «ابدأ»، إن الآلية التي قامت عليها مبادرة «ابدأ»، هي خلق مظلة متكاملة لتطوير الصناعة المصرية، عبر تطوير كل الصناعات سواء كانت صغيرة أو متوسطة من خلال رصد المعوقات التي تواجه المصنعين واحتياجاتهم لزيادة الإنتاج، وبناءً على ذلك عقدت المبادرة لقاءات مع المصنعين والحكومة لمعرفة سبب تأخر مصر عن ريادة قارة أفريقيا والمنطقة العربية في مجال الصناعة.

أبرز المعوقات التي تواجه المصنعين

وأضاف «عبدالسميع»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن أبرز المعوقات التي تواجه المصنعين هي التمويل أو التعامل مع الجهات الحكومية، لافتًا إلى أننا عرضنا على الرئيس عبدالفتاح السيسي فكرة إنشاء مشروع قومي اقتصادي تنموي للمجمعات الصناعية والمصانع الصغيرة والمتوسطة داخل المراكز، إلى جانب تدريب العمالة المتواجدة بالقرى، وبناءً على ذلك جاءت توجيهات الرئيس بضم المشروعات والمصانع الكبيرة بهدف تقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل.

دور مبادرة «ابدأ» في مجال الصناعة

وأشار عضو فريق مبادرة «ابدأ»، إلى أننا بدأنا العمل في مبادرة «ابدأ» من خلال زيادة حجم المصانع، علاوة على توقيع بروتوكولات كثيرة مع جهات أجنبية ومصرية، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعًا أننا بدأنا بالمصانع المتعثرة والمخالفة وغيرها التي تواجهها تحديات ومشكلات في التمويل، بهدف تسهيل الإجراءات كافة وتوصيل الخدمات سواء الكهرباء أو المياه.