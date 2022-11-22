مبادرة «ابدأ»: نعمل على دعم المشروعات الجديدة وتدريب العمالة المطلوبة لها

قال عبد الرحمن عمر عضو مبادرة «ابدأ»، إن الجهود الكبيرة على مدار عام وعدة أشهر منذ إنطلاق المبادرة، بدأت تؤتي ثمارها، إذ لاقت استحسان أصحاب الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مشيرًا إلى أن العمل على الأرض يتضمن عدة محاور رئيسية، بينها المتعلقة بالصناعات الكبرى والعمل على تقليل فجوة الواردات وتعظيم القدرة التصنيعية وتقديم أوجه الدعم للمصانع كإصدار التراخيص أو توفيق أوضاع وحل المشكلات الفنية، إضافة إلى محور التدريب الذي تولي له المبادرة اهتماما كبيرا، كونه عامل مهم في رفع كفاءة المنتج المصري ورفع القيمة المضافة بالاقتصاد وزيادة دخل المُصنع المصري.

دعم المصانع وإقامة مشروعات جديدة بالتوازي مع تدريب العمالة المطلوبة

وأضاف عمر في مداخلة هاتفية على فضائية «extra news»، أن جميع المحاور التي يتم العمل عليها من خلال المبادرة تتكامل مع بعضها البعض، إذ أن عودة العمل بالمصانع سيدعم فرص العمالة المدربة بعد خلق فرص عمل جيدة، وكذلك دعم المشروعات خاصة لإتاحة فرص عمل جديدة للعمال المدربين، لذلك يتم التدريب بالتوازي مع دعم المصانع وإقامة المشروعات الجديدة.

إطلاق أول مرحلة من التدريب التقني والفني بصعيد مصر

وأوضح عضو مبادرة «ابدأ»، أن المرحلة الأولى بدأت بصعيد مصر، إذ تم إطلاق أول مرحلة من التدريب الفني والتقني، وتم ختام أول دورة وتوجيه المتدربين لبعض الوظائف الحرفية والفنية المطلوبة بالصعيد، كاشفًا أن التدريب تم بناء على دراسة السوق بالصعيد، مشيرًا إلى إطلاق المبادرة لمنصة إليكترونية للتعاون مع المصانع للتعرف على أنواع الدعم المطلوبة، لافتًا إلى جهود المبادرة في التعرف على الوظائف المطلوبة بالمصانع وطبيعة التدريب المطلوب والعمل على التواصل مع الجهات التي يمكنها تقديم هذا التدريب، ليكون العمال مؤهلين للعمل بالمصانع.