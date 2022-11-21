خبير اقتصادي: مبادرة «ابدأ» امتداد لـ«حياة كريمة» وتستهدف توطين الصناعة

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة «ابدأ»، تمثل امتدادًا لمبادرة «حياة كريمة»، موضحا أنها غدت واقعا نشاهده ونعيشه، وتدعم المبادرة صناعات تحد من الواردات المصرية بنحو 16 مليار دولار من خلال التركيز على دعم صناعات تحل محل الواردات.

مبادرة «ابدأ» نالت دعم الرئيس السيسي

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية خلال عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مبادرة ابدأ نالت دعم الرئيس السيسي، وذلك لكونها فكرة قابلة للتطبيق، موضحا أن المبادرة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري يتمثل في عدد من المحاور، ففضلا عن كونها مبادرة قادرة على إنتاج منتجات مصرية تحل محل الواردات، لخلق الكثير من فرص العمل للشباب، وجذب عدد كبير من رجال الأعمال للاستثمار، فهي تخلق أيضًا مجتمعًا صناعيًا جديدًا يضاف إلى المجتمع الصناعي الحالي.

المبادرة تتحول إلى مشروع استثماري

وتابع جاب الله، أنه من الضروري أن تتحول مبادرة «ابدأ»، من مجرد مبادرة إلى مشروع استثماري بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة بهدف استدامة عملية التنمية، وبالتالي فإن المبادرة قادرة على تكوين شراكة مع كبار المستثمرين، وهو الأمر الذي من الممكن أن يحقق ربحا كبيرا، وهذا الربح يقدم إلى مبادرة حياة كريمة، لتطوير الريف المصري.