«المجلس التصديري» يبدأ جلسات عمل تأهيل الشركات ضمن مبادرة «ابدأ»

يبدأ المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، تنظيم مجموعة من ورش العمل، الخميس المقبل، لعدد من الشركات التي وقع عليها الاختيار المبدئي في إطار مبادرة «ابدأ»، بالتعاون مع «رواد النيل»، ومجموعة من الاستشاريين في مختلف التخصصات.

المبادرة هدفها تنمية الأعمال للشركات وإعداد جاهزيتها للتصدير

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المبادرة هدفها تنمية الأعمال للشركات وإعداد جاهزيتها للتصدير من خلال تحليل فجوات.

وأوضح أن المرحلة الاولي التي تم الانتهاء منها تم خلالها تنظيم حملة توعية للشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في المجلس بأهمية المبادرة من خلال 3 جلسات تدريبية تشرح الخطوات التي تحتاجها الشركات لبدء رحلتها في التصدير مثل التعريف بالشهادات والاعتمادات التي تحتاج إليها المنتجات في مختلف القطاعات الكيميائية.

تأهيل الشركات للتصدير من خلال فهم المستندات اللازمة

وأضاف أن الجهود شملت التعريف بالجاهزية للتصدير من خلال التعرف على كيفية تأهيل الشركات للتصدير وفهم المستندات اللازمة والاتفاقيات الخاصة بالعملية التصديرية، إلى جانب التعرف على أساسيات التجارة الإلكترونية وكيفية بناء موقعك الإلكتروني الخاص وفهم طرق تحسين محركات البحث، ويلي ذلك دعوة الشركات للتسجيل في المبادرة تمهيدا لخضوعها لمجموعة من الاختبارات تقيس مدي جاهزيتها للانضمام للمبادرة.

متابعة الشركات في كل مرحلة

وشرح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس، أن الشركات التي اجتازت الاختبارات ستبدأ التواصل مع المجموعات الاستشارية لتحديد نقاط القوة والضعف في إمكاناتها وأداءها لكي تنطلق بصادراتها مشيرا إلى متابعة الشركات في كل مرحلة بحيث لا يتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلا بعد التأكد من اجتيازها للمرحلة السابقة.