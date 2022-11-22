مبادرة «ابدأ»: نعمل مع الوزارت والهيئات كمجموعة واحدة لحل مشاكل الصناعة

أكدت الدكتورة آية حسام الدين، عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية «ابدأ» أهمية دور المرأة في هذه المبادرة خاصة المعيلة، لافتة إلى أن المبادرة تدعم السيدات في بعض الصناعات لحل مشاكلهم.

نعمل كمجموعة واحدة لحل المشاكل التي تواجه الصناعة

وأوضحت خلال لقائها مع برنامج «السفيرة عزيزة» الذي تقدمه جاسمين طه زكي ورضوي حسن عبر فضائية «dmc»، أن مبادرة ابدأ تعمل بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة وغيرها من الأجهزة المعنية كمجموعة عمل واحدة لحل المشاكل التي تواجه الصناعة المصرية.

وأشارت إلى أن المبادرة حصرت بعض ما نستورده، وجرى فعليا إقامة مصانع للمنتجات البسيطة لتقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على الصناعة المحلية لنصل لشكل أفضل في التصنيع خلال الفترة المقبلة.

تدريب الشباب على المهن المختلفة

ولفتت إلى أن المبادرة تعمل على تدريب الشباب على المهن والصناعات المختلفة، إذ أنها ذهبت للشباب في البلاد المختلفة لتدريبهم على الصناعات والمهن لتوفير فرص عمل لهم.