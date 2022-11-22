جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي لشهر نوفمبر في الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائى لشهر نوفمبر 2022، مشيرة إلى أن الاختبار يتم في أجزاء المنهج الذي تم تدريسه خلال الشهر الجاري.

وذكرت مديرية التعليم، أن الاختبارات تُوضع بمعرفة موجه المادة، مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية المرسلة من ديوان الوزارة.

جدول الصف السادس الابتدائي

وحددت مديرية التعليم الجدول كالتالي:

- الأحد 4 ديسمبر.. امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- الاثنين 5 ديسمبر.. امتحان مادة العلوم.

- الثلاثاء 6 ديسمبر.. امتحان الدراسات الإجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 7 ديسمبر.. امتحان اللغة الإنجليزية.

- الخميس 8 ديسمبر.. امتحان الرياضيات.