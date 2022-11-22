خبير آثار يطالب التعليم بـ«نصف يوم دراسة ونصف للمتاحف» احتفالا بمئوية توت عنخ آمون

قال الخبير الأثري مجدي شاكر إنَّ زيارة الأماكن الأثرية غدًا الأربعاء مجانية لكل المصريين والعرب والأفارقة المقيمين بمصر وذلك بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف «مقبرة الفرعون الذهبي» الملك توت عنخ أمون، لافتًا إلى أنَّ هناك 147 متحفًا ومنطقة أثرية مفتوحين للزيارة مجانًا ما عدا مقبرة توت عنخ أمون ومقبرة نفرتاري، إلى جانب بعض الأماكن الخاصة، مطالبًا وزير التربية والتعليم بتخفيض عدد ساعات الدراسة غدا، حتى يكون نصفه الأول داخل المدرسة والآخر في أي منطقة أثرية بهدف استغلال الفرصة لتوعية الطلاب بتاريخ بلدهم.

حضارة مصر الوحيدة المؤثرة على العالم

وأضاف «شاكر»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنَّ حضارة مصر الوحيدة المؤثرة على العالم، لافتًا إلى انبهار ملكة إسبانيا بحضارتنا العظيمة أثناء زيارتها لمتحف الحضارة المصرية، متابعًا «الحضارة المصرية المنبع الأساسي لكل الأديان والحِكم، كُنا في مقدمة كل المجالات».

كتاب «فجر الضمير» الأمريكي

وأشار إلى كتاب أمريكي «فجر الضمير» الذي تمّ إصداره عام 1931 والذي يتحدث عن أنَّ «الضمير يسبق الدين»، مبينًا أنَّ الكاتب ذكر أن مصر وحضارتها هي منبع وبداية الضمير متمنيًا تدريس هذا الكتاب في المدارس المصرية لأهميته، مضيفًا أنَّ كل كُتب الموتى في مصر القديمة يُطلق عليها «الخروج للنهار»، إذ أن المصريين القدماء كانوا يعتقدون أنَّ الحياة الأخرى هي الخروج بالنهار.