«التعليم» تعلن شروط الترشح للعمل بمراكز توزيع أسئلة امتحانات الدبلومات

أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في المحافظات، شروط الترشح للعمل بمركز توزيع الأسئلة للدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مشيرة إلى أن من ينطبق عليها الشروط يتقدم بطلب مستوفي البيانات الوظيفية ومعتمد من جهة عمله ومن الإدارة التعليمية التابع لها.

شروط الترشح للعمل بمركز توزيع الأسئلة للدبلومات الفنية

وحددت المديريات التعليمية، شروط الترشح للعمل بمركز توزيع الأسئلة، للدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وهي كالتالي:

- ألا يكون العضو المتقدم لديه أقارب حتي الدرجة الرابعة في امتحانات الدبلومات الفنية «صناعي - تجاري - زراعي - فندقي»، هذا العام 2023.

- أن يكون العضو من العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

- ألا يكون العضو مرشحا لمراكز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

- ألا يكون العضو مرشحا لمراكز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة أو منتدبا لأعمال سير الامتحانات أو لجان النظام أو المراقبة أو لجان الإدارة في نفس المدة.

- ألا يكون العضو محالات للمحكمة التأديبية.

- أن يكون العضو لديه خبرة في أعمال مراكز توزيع الأسئلة سبق له العمل به.

- القيام بتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان سواء كان بالمدارس الرسمية أو الخاصة ألا يكون من المدارس المتقدم منها طلاب.

- ألا يكون محروما من أعمال الامتحانات.

- ألا يكون من العاملين بمدرسة متقدم طلابها للامتحان.