التعليم العالي ضيف شرف المؤتمر والمعرض الدولي للتكنولوجيا

كشف أسامة كمال، رئيس الشركة المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، أن الدورة السادسة والعشرين التي ستنطلق الأحد المقبل، ستقام بحضور مكثف لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها ضيف الشرف لهذا العام، موجها الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه ورعايته للدورة الحالية للمؤتمر.

دعم خطة التحول الرقمي بالجهات التابعة للوزارة

وتتواجد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقوة داخل المعرض الذي تقام فعالياته على مدار أربعة، في إطار دعم خطة التحول الرقمي بالجهات التابعة للوزارة، وتنسيق وتوحيد جهود تطبيق التحول الرقمي في الجامعات الحكومية والتكنولوجية والمعاهد الفنية، تحت إشراف وحدتي التحول الرقمي، ومشروعات تطوير التعليم العالي، بما يضمن تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة في مجال التعليم العالي، ودعم التحول الرقمي الشامل، تنفيذًا لرؤية مصر 2030، لبناء مصر الرقمية، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها.

تعزيز قدرات الشباب من الجانب العلمي والتقني

وأضاف «كمال»، أن الحضور القوي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتماشى مع الشعار الذي تحمله الدورة الحالية للمعرض وهو Leading Change، حيث تعد الوزارة من أكثر الجهات المعنية بتعزيز قدرات الشباب من الجانب العلمي والتقني مما يجعلنا نستقبل جيلا جديدا قادرا على قيادة التغيير الإيجابي الذي لطالما ينادي به كافة المسؤولين بالدولة.

تعظيم دور البحث العلمي لدعم خطط التحول الرقمي بالدولة

وأشار إلى أن جلسات المؤتمر ستشهد تركيزا كبيرا على دور التكنولوجيا داخل قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة خبراء ومتحدثين تابعين للوزارة «أكاديمية البحث العلمي – صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ – وحدة التحول الرقمي»، من أجل بحث كيفية تعظيم دور البحث العلمي لدعم خطط التحول الرقمي بالدولة، بجانب آليات تأهيل طلاب الجامعات وثقل مهاراتهم الرقمية.