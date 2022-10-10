هبوط أرضي في حدائق القبة.. وإجراءات عاجلة لصيانته

تلقت غرفة العمليات بحي حدائق القبة بلاغا بشأن هبوط أرضي بشارع امتداد ولي العهد، وجرى التوجه للعنوان واتخاذ اللازم والتعامل مع الهبوط تحت إشراف اللواء وليد عبد الحميد، رئيس حي حدائق القبة.

مكافحة الأمراض

وأجرت إدارة الطب الوقائي بالمنطقة الطبية بحدائق القبة بالقاهرة، أعمال تطهير شارع ترعة الجبل عن طريق عربات مكافحة ناقلات الأمراض للقضاء على ظاهرة انتشار الذباب من أجل راحة المواطنين.

حملة لإزالة الحواجز الحديدية وغلق سنتر تعليمي

وتابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود حي البساتين برئاسة اللواء طارق عابد لعمل عدة حملات لإعادة الوجه الحضاري لشوارع العاصمة و رفع كافة الانشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات، حيث شنت الأجهزة التنفيذية حملة لإزالة الحواجز الحديدية والأسمنتية التي تستخدم لحجز أماكن ركن للسيارات بجانب الأرصفة بمنطقة تقسيم اللاسلكي بالمعادي الجديدة، وتسيير حملة لرفع اشغالات وغلق وتشميع محال مخالفة و بدون تراخيص شملت غلق وتشميع مخبز بعمارة بشارع السعادة، كما تم غلق سنتر تعليمي بشارع الجزائر بالمعادي الجديدة.

مواجهة مخالفات البناء

في إطار القضاء على مخالفات البناء والتصدي إليها في المهد، وجهت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين، حملة لوقف أعمال بناء مخالفة بشارع 500 تقاطع شارع الجزائر وتمت الإزالة في المهد وإبلاغ مدير الإسكان بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجرى تكثيف أعمال النظافة وتجريد ورفع الأتربة لمنطقة المعراج السفلي و كنس آلي لمحور حسب الله الكفراوي ورفع مخلفات أمام مدرسة الشيماء الثانوية بعمارات الشركة السعودية وامام مدرسة الشيماء الابتدائية بالشطر السابع.