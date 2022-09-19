التعامل مع هبوط أرضي في حلوان وحملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

تلقت غرفة عمليات حي حلوان بالقاهرة، بلاغًا بشأن وجود هبوط أرضي بشارع صالح صبحي مع شارع الحرية، وعلى الفور أجرت أجهزة الحى تنسيقات مع الجهات الأخرى، والتوجه إلى مكان الهبوط وتم الانتهاء من الأعمال وإعادة الشيء لأصله.

إيقاف أعمال بناء مخالف

من ناحية أخرى، نفذ حي حلوان بالقاهرة عدة حملات للتصدي لمخالفات البناء، وإيقاف أعمال بناء مخالف بشارع مجمع المدارس تقاطع شارع الرشاح بحلوان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمت مصادرة مواد البناء، وإيداعها بمخزن الحي، وتم التنبيه على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة تعديات الصرف الصحى

ونفذ حي حلوان 4 حالات إزالة خاصة بالتعديات على الصرف الصحي، ضمن الموجة العشرين بمنطقة كفر العلو بمساحة إجمالية 250 متر تقريبًا، في ظل حرص الدولة على التعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وإعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد لكل مخالف.

وتحرر محضر إداري بقسم شرطة حلوان رقم 7495 لسنة 2022 إداري حلوان.

إزالة تعديات على الأرض الزراعية

وشهد حي حلوان تنفيذ قرارات إزالة على الأراضي الزراعية المستهدف تنفيذها ضمن الموجة العشرين بمنطقة كفر العلو ومنطقة حلوان البلد، بمساحة إجمالية 6180 متر تقريبًا، و32 قرار إزالة لـ41 حالة.