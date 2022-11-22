مصرع طالبة صدمتها سيارة مسرعة في قرية سهل الطينة شرق بورسعيد

لقيت طالبة بالصف الأول الإعدادي، مصرعها اليوم، بعدما صدمتها سيارة أثناء عودتها من للمدرسة، في قرية سهل الطينة بشرق بورسعيد، بسبب السرعة الزائدة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

نقل الطالبة إلى مستشفى السلام

تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد وصول عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد، فتاة تدعى إيمان السيد أحمد متولي، 12 سنة، مصابة باشتباه نزيف داخلي وكسر في اليد اليسرى، والحالة العامة غير مستقرة، وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات الأولية لها، إثر حادث سير في سهل الطينة.

السيارة صدمت الطالبة أثناء خروجها من المدرسة

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن سيارة صدمت الطالبة وأثناء خروجها من مدرستها بصحبة شقيقها، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة.

إصابة مسن في حادث

وفي واقعة أخرى، استقبل مستشفى السلام، شوقي السيد أحمد إسماعيل، 77 سنة، مصابا بكسر في الكاحل الأيسر وجرح قطعي في الكاحل الأيسر، وجار التعامل معه طبيا.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي، أن المسن أصيب أثناء مروره بالشارع أمام باب 20 جمركي، وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثين.