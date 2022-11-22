أندية التطوع في القليوبية تدشن مشروعا لمواجهة التغيرات المناخية

نظمت أندية التطوع بمديرية الشباب والرياضة في محافظة القليوبية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة مشروع تشجير لمكافحة التغيرات المناخية، بدأ من مراكز شباب كفر مناقر وعزيز و بدوي التابعين لإدارة كفر شكر، على أن تستكمل بجميع الأندية طبقا لجدول زمني.

وقدمت الأندية من خلال مشروع التشجير للتغيرات المناخية برنامج لإعداد قائد قادر على وضع الحلول المناسبة والقادرة على تحجيم مخاطر تغير المناخ في النصف الأول من نوفمبر.

وتأتي المرحلة العملية بالتواجد على أرض الواقع وتوسيع الرقعة الخضراء بمراكز شباب، ليصبح رئة القرى أو المدينة التي تضم أكبر عدد من الأشجار و الأزهار بجانب المظهر الجمالي المريح للنظر.

تشجير مراكز شباب القليوبية

يبرز البرنامج الذي تزامن مع الانتهاء من مؤتمر المناخ cop 27، واستقبلته مصر من مدينة شرم الشيخ بتنظيم رائع من أجل إتاحة الحلول الحاسمة للموقف الراهن، دور الشباب في الحفاظ على البيئة المحيطة والذي لهم دور كبير في صناعة القرار للوصول بالدولة لبر الأمان.

نشر الوعي بأهمية مواجهة التغيرات المناخية

أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى أهمية نشر الوعي لدى النشء والشباب بتلك القضايا السياسية والاجتماعية وضرورة التعريف بأهمية ما تجنيه مصر من استضافة لمثل هذه الأحداث والفعاليات المهمة، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يراهن على قضية الوعي لدى الشباب، ما تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى تحقيقه وفقا لاستراتيجيتها.