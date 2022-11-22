«الشرقية»: زراعة 60 ألف فدان بنجر من العروة المبكرة حتى الآن

أعلن المهندس حسين طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية في تصريحات لـ«الوطن»، زراعة نحو 60 ألف فدان بمحصول البنجر من العروة المبكرة، واستمرار الفلاحين في زراعة المحصول حتى الانتهاء من المساحة المستهدفة، مؤكدًا أن الدولة تحفز الفلاحين على زراعة البنجر كونه محصولا أساسيا في تصنيع سكر البنجر.

مستهدف زراعة 85 ألف فدان بنجر

وأشار وكيل الوزارة في حديثه لـ«الوطن»، أن المديرية تستهدف زراعة 80 ألف فدان من محصول البنجر بزيادة 5 أفدنة إضافة إلى الأساسي المستهدف.

يذكر أن البنجر من المحاصيل الاستراتيجية الهامة والأساسية بالشرقية، وتبدأ زراعته في شهر أكتوبر، ويبقى حوالي 4 إلى 6 أشهر في التربة، ثم حصاده في بداية فبراير وحتى آخر شهر مارس.

زراعة المحاصيل الشتوية

وصرح وكيل وزارة الزراعة بالشرقية المهندس حسين طلعت، أن المحافظة أخلت عددا كبيرا من المساحات المنزرعة بمحاصيل الصيف منذ الأيام الماضية، وجرى تجهيزها لزراعة المحاصيل الشتوية أبرزها القمح.