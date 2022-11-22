إحالة أوراق متهم بقتل صديقه في الشرقية إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها، المنعقدة منذ قليل، بإحالة أوراق متهم بقتل صديقه بمركز الحسينية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه. .

محاكمة متهم بقتل صديقه لسرقته

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين علي رجب وحسام مكاوي.

تفاصيل مقتل تاجر الحسينية على يد صديقه

تعود أحداث القضية رقم 8126 لسنة 2022 جنايات مركز الحسينية، والمقيدة برقم 483 لسنة 2022 کلي شمال الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ضبط «عبدالله صاير عبدالله»، محبوس، لقيامه بقتل المجني عليه «زكريا فرحات عبداللطيف»، عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما عقد العزم وبيت النية على قتله، من أجل سرقته، وأثناء استغراق المجني عليه في نومه، انهال عليه بالضغط على رقبته، فاستيقظ المجني عليه، وقاومه فتعدى عليه المتهم ضربًا باستخدام قطعة حديدية، واستمر في خنقه حتى فارق الحياة .

التحريات حول واقعة مقتل التاجر

توصلت التحريات لقيام المتهم بقتل المجنى عليه عمداً بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وانتظر المجنى عليه حال إستغراقه نوماً فتعدى عليه بالضغط على رقبته فاستيقظ المجنى عليه فناومه فكاله المتهم ضرباً باستخدام أداة " قطعة حديدية " فشل مقاومته وعاود التعدي عليه بالضغط على رقيته قاصداً من ذلك إزهاق روحه فاحدث ما به من إصابات

والتي أودت بحياته وذلك لسرقة المبلغ المالي " خمسة آلاف وسبعمائة جنيه " والهاتف المحمول المملوكين للمجني عليه وبضبط المتهم أرشد على المبلغ المالي محل الواقعة والهاتف

المحمول والآداه " قطعة حديدية". "

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق .