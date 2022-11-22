بعد إزالة مدرستهم.. محافظ الشرقية يوجه بتوفير سكن لائق لطلاب «النور للمكفوفين»

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بسرعة توفير سكن لائق لطلاب القسم الداخلي بمدرسة النور للمكفوفين، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، بعد صدور قرار إزالة المدرسة وإخلائها تمهيدًا لتنفيذ أعمال الاحلال والتجديد بها.

إزالة لمدرسة النور للمكفوفين

من جانبه، قال المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إنّه فور صدور قرار الإزالة، نُقل الطلاب لاستكمال دراستهم بمدرسة الأمل للمكفوفين، وتوفير سكن لائق لهم بمدرسة التربية الفكرية بالزقازيق، مكون من قاعتين للبنين والبنات، تستوعب 48 طالبًا وطالبة، وتجهيزهم بالأسرة والدواليب والأغطية وكافة احتياجاتهم المعيشية.

تسكين 14 طالبا

وأضاف أنّه تم استقبال 14 طالبًا من طلبة القسم الداخلي بمدرسة النور للمكفوفين أمس، وتسكينهم وصرف وجبات ساخنة لهم، وجاري تسكين باقي الطلاب والطالبات حفاظًا على مستقبلهم التعليمي، واستكمال دراستهم في جو يسوده الانتظام والهدوء.

وتابع محافظ الشرقية أنّ المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات والهمم، لإقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية في الحياة الكريمة، والمشاركة في بناء وتنمية الوطن، مشيرًا إلى أنّ جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهدًا لتقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام لهم، وتنميته مهاراتهم وإمكانياتهم في شتى المجالات.

وكان عدد من طلاب مدرسة النور للمكفوفين خلال اللقاء الأسبوعي، الذي تنظمه إدارة خدمه المواطنين للاستماع إلى شكوى المواطنين، طالبوا محافظ الشرقية بتوفير سكن لائق لهم لاستكمال دراستهم، واستقرار أوضاعهم الدراسية، ليأمر المحافظ بإتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة، وتلبية رغبتهم حفاظًا على مستقبلهم التعليمي.