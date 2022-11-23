عقوبة التعدي على طبيب في مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد

نص الدستور المصري على حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية الكاملة وفقا لمعايير الجودة، وأيضا الحصول على العلاج المناسب بشكل مناسب ومستمر، سواء في حالات الطوارئ او الخطر على الحياة، كما نص الدستور على حق الطبيب في مباشرة عمله في هدوء وطمأنينة، وفي هذا الصدد قدمت لجنة الصحة بمجلس النواب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، حتى يضمن تقديم الرعاية والحماية لكل من المواطن والطبيب.

عقوبة التعدي على طبيب

ونص مشروع القانون في الفصل الأخير منه على العقوبات التي تطبق على كل من يعتدي على طبيب اثناء القيام بمهام عمله وإصابته بإصابة بدنية او حدوث أي أضرار للمكان الخاص به.

وأوضح مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد في الفصل الخامس منه على أنه في حالة تعدى على أحد مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأديتها أو بسببها يتعرض للحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة ترتب على التعدي على الطبيب الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري، تكون العقوبة السجن بمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

عقوبة الطبيب في حالة الإخلال بوظيفته

وأكد نص مشروع القانون على أنه في حالة إخلال أحد الأطباء بالمسئولية الطبية أو مخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات التي نص عليها القانون ، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.