وزير خارجية اليونان: نسعى لمد جسور التواصل بين أفريقيا وأوروبا عبر مصر

قال نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني، إن الاتفاقية الموقعة مع مصر تمثل ركيزة للتعاون الدولي الإقليمي بين الدول، وتؤكد احترام القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ومصر واليونان تسهمان في تقوية العلاقات ودعم أواصر الأمن والاستقرار في منطقة البحر المتوسط بالتعاون بين الحكومات والشعوب.

وأوضح خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني، نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن بلاده تحاول مد جسور التعاون بين أوروبا وأفريقيا من خلال مصر، مهنئا مصر بنجاح قمة المناخ في الأيام الماضية.

وأضاف أن مصر قدمت نموذجا رائعا في القضية العالمية، مشيرا إلى أن مصر لها دور كبير في القضايا الإقليمية، منها قضية ليبيا، إذ جرى توضيح التطورات في الموقف الليبي والتركي لمصر.

وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان من أجل حماية الحياة البشرية، ونوقعها من أجل هذا الغرض، لافتا إلى أن التعاون يمثل جزء من سلسلة اتفاقيات ونسعى لتحقيق الفرص والمزيد من التشريعات، وحماية وتوفير الفرص لحياة أفضل لشعوب المنطقة.